Violento asalto a joyería Popi Oro en Cristo Rey: encapuchados irrumpieron a tiros y rompieron vitrinas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Varios hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto irrumpieron disparando y rompiendo cristales en la joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional, de donde habrían sustraído prendas valoradas en más de 50 millones de pesos.

La información fue dada a conocer por el usuario Randy Oro 24k, quien aseguró ser el abogado de la entidad comercial.

“Desaprensivos delincuentes, sin mediar palabra, irrumpieron en el establecimiento destruyendo parte del local y causando pérdidas de más de 50 millones de pesos en prendas”, escribió este sábado en su cuenta de Instagram.

Lo que muestran los videos

Así asaltaron joyería Popi Oro en Cristo Rey: encapuchados dispararon y rompieron vitrinas

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres vestidos de negro, encapuchados y con guantes ingresar al establecimiento corriendo y realizando disparos.

Uno de los individuos llevaba un bulto rosado, aparentemente para guardar las prendas sustraídas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad también muestran a tres hombres que se encontraban dentro del local retrocediendo hacia la parte trasera, aparentemente hacia una oficina.

Uno de ellos, que estaba armado, intentó repeler la agresión, pero posteriormente también se resguardó dentro del área y cerró la puerta.

Reacción de la joyería

Tras el hecho, la joyería informó que ninguna de las personas presentes resultó herida.

“En el día de hoy nuestra joyería fue víctima de un robo. Queremos informarles que, gracias a Dios, todos los que nos encontrábamos presentes estamos bien y a salvo”, indicó el negocio en una publicación en Instagram.

Este medio intentó comunicarse con los propietarios del establecimiento, el abogado y las autoridades para obtener más detalles sobre el caso, pero al momento de publicar esta información no habían ofrecido declaraciones.