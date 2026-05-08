Así va la construcción de nuevas aulas en Centro Educativo FMA Salesianas de Cristo Rey

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Los trabajos de construcción de nuevas aulas que realiza la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) en el Centro Educativo Parroquial FMA Salesianas de Cristo Rey, avanzan a ritmo acelerado y estarán listos antes del inicio del próximo año escolar en agosto de 2026, según lo programado por la institución en coordinación con la empresa contratista a cargo de la obra.

El proyecto de ampliación del plantel escolar consta de un módulo de cuatro niveles con 12 nuevas aulas que se sumarán a las 16 ya existentes, comedor, salón de profesores, cancha deportiva y área cívica, lo que garantiza nuevos espacios físicos y más cupos, para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes y maestros, como parte de la visión y el compromiso asumido por el presidente de la República, Luis Abinader y el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

Los trabajos para la terminación de la obra que tienen una inversión de más de RD$ 50 millones, fueron reanudados hace menos de un año, tras la llegada del Ministro Luis Miguel De Camps a Educación y del Ing. Roberto Herrera a la Dirección de Infraestructura Escolar. Los mismos están avanzados en más de un 90%, lo que garantiza que los padres y madres de los alumnos de los sectores Cristo Rey, La Agustina, Ensanche La Fe y otras zonas del Distrito Nacional, puedan inscribir a sus hijos en el Centro para el año escolar venidero.

Construcción de nuevas aulas en Centro Educativo FMA Salesianas de Cristo Rey avanza de forma acelerada y estarán listas antes del próximo año escolar 2026-2027

En tanto, el ingeniero William Sánchez, quien está a cargo de la edificación del proyecto destacó la disposición de la Dirección de Infraestructura Escolar, para agilizar la terminación del mismo y subrayó su impacto positivo para la comunidad educativa.

Así mismo, la directora del centro educativo, Sol Mileydi Trinidad, agradeció al Gobierno la pronta respuesta en la conclusión de esos importantes espacios físicos y desmintió los rumores de que la construcción estaba detenida, atribuyendo la desinformación a "intrusos" opinadores.

Sol Miledy y el ingeniero Sánchez, indicaron que luego de su reanudación el año pasado, los trabajos para la terminación de las nuevas aulas del plantel nunca se han paralizado, afirmando que fueron disminuidos en los días de las lluvias ocurridas en el gran Santo Domingo, en virtud de que las labores se ven afectadas por los fenómenos atmosféricos.