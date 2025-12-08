Así estará el clima del 8 al 10 de diciembre del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Gran parte del país goza de condiciones de buen tiempo, producto de la incidencia de un sistema anticiclónico.

Así lo dio a conocer este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

La entidad informó además que actualmente, se producen lluvias aisladas, débiles y pasajeras hacia localidades cercanas a las costas de La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, San Cristóbal, Santo Domingo y San Pedro de Macorís (próximamente sobre Peravia) como consecuencia del arrastre de nubes, generadas por una débil vaguada, a través del viento del sureste.

“Durante las próximas horas, estos chubascos irán alejándose de la costa, ocurriendo sobre otras localidades de Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y la zona montañosa del suroeste, mientras el resto del país permanece con nubes aisladas”, especificaron.

El INDOMET dijo que, para el martes, los efectos de la débil vaguada se verán contrarrestados por la incidencia del sistema anticiclónico y la masa de aire poco húmeda asociada al mismo. Debido a esto, se prevé un ambiente de nubes aisladas sobre la mayor parte del territorio dominicano.

Mientras que, en horas de la tarde, se esperan incrementos de la nubosidad hacia la Cordillera Central y las zonas montañosas del suroeste y el norte del país, con lluvias aisladas, entre débiles a localmente moderadas, en especial sobre Pedernales, Baoruco, el suroeste de Santiago, San José de Ocoa, Elías Piña, Puerto Plata y el sur de La Vega.

Ya para el miércoles, “continuaremos bajo el predominio del sistema anticiclónico y las horas matutinas serán de escasas lluvias a nivel nacional".

"Para las horas vespertinas, las precipitaciones que puedan presentarse serían débiles, aisladas y pasajeras, sobre todo hacia la Cordillera Central y demás sistemas montañosos, concluyeron.