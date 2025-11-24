Así estará el clima para esta semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) pronosticó este lunes que el ambiente meteorológico prevalecerá soleado y con escasas nubes a nivel nacional por la incidencia del sistema anticiclónico.

En cambio, para la noche el viento predominante del noreste y los efectos de una débil vaguada causarán chubascos dispersos en sectores de Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Duarte.

Indicaron además que para mañana martes, en la madrugada y horas matutinas, seguirán algunos episodios de lluvias en las provincias antes mencionadas.

En la tarde en la mayoría de las provincias se mantendrá soleado con nubes dispersas, excepto en poblados de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Nouel donde el viento del noreste acelerará para aportar parches nubosos y al combinarse con la vaguada se producirán intervalos nubosos con chubascos en ocasiones.

Según Indomet, las temperaturas tendrán un leve aumento durante el día, en cambio, al ocultarse el sol volverán a ser agradables y frescas, en las zonas montañosas y en los valles del interior.

Además, no se descarta la presencia de episodios de nieblas y neblinas. Estas condiciones se deben a la época del año y al ingreso de aire fresco por el viento del este/noreste.

Mientras, que el miércoles, prevalecerán nubes dispersas y sol sobre el territorio dominicano por los escasos valores de humedad vinculados al anticiclón.

No obstante, los únicos factores capaces de generar chubascos aislados serán el viento del este y los efectos orográficos en sectores de las provincias Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Duarte, Sánchez Ramírez y otras en la madrugada y horas matutinas.