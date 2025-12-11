Así operará el Modelo para Investigación de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Procuraduría General de la República presentó el Modelo Operativo para la Investigación de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (MOITT), una iniciativa que fortalece los protocolos del Ministerio Público en la persecución de esos delitos y que cuenta con la cooperación técnica de Naciones Unidas y del gobierno de Canadá.

“El MOITT es una herramienta innovadora que fortalece la capacidad del Estado para investigar y desarticular redes criminales vinculadas a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”, dijo la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

Bejarán Álvarez encabezó el acto de lanzamiento del modelo cuya elaboración cuenta la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del gobierno de Canadá, a través del programa “Fortaleciendo Acciones Transnacionales y Respuestas Regionales contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (STARSOM)”.

“Su aplicación permite coordinar de forma más ágil a las autoridades especializadas, así como entidades de seguridad y migratorias, facilitando el intercambio de información, las investigaciones conjuntas y la protección oportuna de víctimas”, indicó.

“Con el MOITT, el país da un paso decisivo hacia respuestas más rápidas, coordinadas y efectivas frente a los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes”, sostuvo.

El lanzamiento del MOITT marca un hito para 2025 y para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Acción contra la Trata. “Su construcción fue totalmente participativa, integrando a fiscalías, cuerpos policiales y autoridades especializadas, en un ejercicio sin precedentes de articulación técnica y consenso institucional”, destacó Bejarán Álvarez.

Indicó que el MOITT no solo establece un nuevo estándar de investigación coordinada, sino que consolida la voluntad del Estado de traducir cooperación en resultados operativos concretos.

El modelo brinda herramientas avanzadas para la gestión de la información, armonizándola con el Estándar Internacional de Clasificación para Datos Administrativos sobre la Trata de Personas (ICS-TIP).

Bejarán Álvarez resaltó lo altamente participativo del proceso de su elaboración, el cual involucró a diez instituciones, incluyó encuentros grupales y más de una docena de sesiones de trabajo con fiscales e investigadores especializados en trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

“Este modelo nace del trabajo colectivo de instituciones que decidieron dejar de actuar aisladas y apostar por la coordinación, la inteligencia compartida y las buenas prácticas nacionales e internacionales. Nace de la necesidad de dotar al país de un instrumento moderno que ordena, estandariza, tecnifica y fortalece cada fase de la investigación penal en estos delitos”, explicó.

Resaltan el modelo



El acto de lanzamiento, realizado en uno de los salones del Hotel Catalonia, contó con la participación de Jacqueline Delima Baril, embajadora de Canadá en República Dominicana; Opino Díaz, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores; Carlos Pérez, oficial de Prevención y Justicia Criminal para Latinoamérica de la UNODC, y la coronel Francina Hernández, encargada de investigación de trata y tráfico de la Policía Nacional.

Delima Baril aseguró que el lanzamiento del modelo marca un hito importante en los esfuerzos de la República Dominicana para fortalecer su sistema de justicia penal y enfrentar los graves retos que plantea la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes.

“Canadá se enorgullece de haber apoyado el desarrollo de este modelo a través del programa de fortalecimiento de capacidades contra el crimen para mejorar la capacidad investigativa”, dijo.

De su lado, Carlos Pérez destacó que para el UNODC uno de los grandes logros ha sido que este modelo operativo haya sido adoptado por el Consejo Superior del Ministerio Público en su sexta sesión extraordinaria celebrada en agosto. “El hecho de que este modelo haya sido adoptado permitirá darle una sostenibilidad y ser un instrumento que en el futuro será utilizado durante muchos años por las autoridades del Ministerio Público en la República Dominicana”.

Mientras que Opino Díaz enfatizó sobre la importancia del MOITT para la investigación de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, siendo una herramienta que representa una evolución crucial en la forma en que el Estado dominicano enfrenta estos crímenes.

Agregó que “la lucha contra estos delitos requiere un compromiso de cooperación y diálogo con la participación activa de todos los actores del sistema, siempre colocando en el centro a las personas y sus derechos”.

Francia Hernández destacó la importancia de este modelo al que calificó como un instrumento clave para fortalecer la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. “Este modelo mejora la coordinación entre instituciones, eleva la calidad de las investigaciones mediante el análisis criminal y buenas prácticas, y, sobre todo, garantiza un enfoque centrado en la protección y la dignidad de las víctimas.