Asi recibió el mundo al niño Llenas Aybar en 1984

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

“Soy José Rafael Llenas Aybar. Nací en República Dominicana el 13 de febrero de 1984. Mis padres y mi hermana estaban felices con mi llegada. Ahí inició un vínculo que jamás se ha podido romper. No importa el tiempo, ni el espacio, siempre estoy en sus corazones”.

Treinta años después de su partida, la voz de José Rafael vuelve a escucharse a través de las palabras que su familia comparte en redes sociales. Un mensaje que no solo recuerda la tragedia, sino que rescata la vida, la alegría y la esencia de un niño que marcó a quienes lo conocieron.

Divertido, travieso y amante de los deportes, así lo describen sus amigos del colegio, con quienes compartió risas y juegos durante sus doce años de vida. Esa imagen, fresca y luminosa, contrasta con el dolor que dejó su ausencia, pero se convierte en el motor de una memoria que se niega a desaparecer.

El homenaje digital que hoy impulsa su familia es más que un recuerdo íntimo: es un acto de resistencia contra el olvido. Treinta años después, José Rafael sigue presente en cada palabra, en cada fotografía y en cada testimonio que lo evoca como símbolo de inocencia y esperanza.

La iniciativa de abrir un espacio en redes sociales para recordarlo refleja cómo la memoria se transforma con el tiempo. Lo que antes se guardaba en álbumes familiares o en conversaciones privadas, ahora se comparte con el mundo, convirtiéndose en un puente entre generaciones.

El mensaje inicial, cargado de ternura, invita a quienes lo conocieron a revivir momentos felices y a quienes no lo vivieron a comprender la magnitud de su historia. “Recuerden siempre todo lo bonito que vivimos juntos”, dice la publicación, como un llamado a valorar la vida y la infancia.

La sonrisa de José Rafael, descrita como capaz de iluminar cualquier lugar, se convierte en metáfora de lo que significa recordar: traer luz al presente desde un pasado doloroso. Esa sonrisa, repetida en la memoria colectiva, es hoy un símbolo de amor y permanencia.

Treinta años después, el país sigue reconociendo el impacto de aquel crimen que sacudió conciencias y abrió debates sobre justicia y protección de la niñez. Pero la familia ha decidido que la memoria no se centre en la tragedia, sino en la vida, en la alegría y en la huella imborrable que dejó.