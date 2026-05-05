Así sale Redondo Llenas 30 años después del asesinato de Llenas Aybar

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A tres décadas de uno de los crímenes más impactantes en la historia de la República Dominicana, Mario José Redondo Llenas ha recuperado su libertad tras cumplir la condena de 30 años por el asesinato de José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en 1996.

El caso, considerado por muchos como el “crimen del siglo”, marcó a toda una generación de dominicanos por su brutalidad y por el vínculo familiar entre víctima y victimario.

El niño, de apenas 12 años, fue engañado por su primo, quien junto a un cómplice lo secuestró y posteriormente le quitó la vida con múltiples heridas de arma blanca.

Las investigaciones revelaron que el asesinato fue planificado, y que Redondo Llenas participó directamente en la ejecución del crimen, lo que derivó en su condena máxima de 30 años de prisión.

A continuación imágenes a su salida de la cárcel Najayo Hombres.

Mario José Redondo Llenas

Mario José Redondo Llenas

Mario José Redondo Llenas

Mario José Redondo Llenas

Mario José Redondo Llenas