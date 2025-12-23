Desde hoy: así será el operativo Conciencia por la Vida del COE para prevenir accidentes en Navidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- Por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) pone en marcha este martes la primera fase del Operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026”, con el objetivo de prevenir incidentes y responder ante las emergencias que pudieran tener los ciudadanos que se trasladan a diferentes puntos del país para compartir con familiares durante las festividades de la época.

Esta primera etapa del operativo iniciará hoy martes 23 de diciembre, a las 2:00pm y concluirá el jueves 25 del mismo mes a las 6:00pm.

Para ello el COE establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros de las principales vías y autopistas del territorio nacional para prever accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol y por alimentos, con el despliegue de 48 mil 470 colaboradores de las instituciones que forman parte de los organismos de primera respuesta, como brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate, voluntarios y otros.

En ese sentido, se instalaron mil 301 puestos de socorros fijos y móviles, que serán ubicados en puntos donde se ha detectado mayor número de incidencias en los últimos operativos.

De igual forma, se distribuyeron 250 ambulancias, localizadas en puntos estratégicos, 14 equipos de extracción vehicular, 44 unidades de rescate vehicular, 21 talleres móviles, 2 centros de atención pre-hospitalaria y 3 helicópteros que fueron dispuestos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, E.R.D.

Como parte de las acciones que se toman para prevenir la ocurrencia de accidentes, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que dispuso acciones estratégicas para regular la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados para la Zona de Acceso Restringido (ZAR), desde el martes 23 de diciembre, a partir de las 06:00 de la mañana, hasta el viernes 26 a las 05:00 a.m. Así como que la circulación de los vehículos pesados cuyos propietarios adquieran sus permisos sea siempre por el carril de la derecha. Igualmente desde martes 30 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Asimismo, el director del organismo, Juan Manuel Méndez García, informó que la segunda fase del operativo comenzará el 30 de diciembre hasta el 1 de enero de 2026, en los mismo horarios.

Igualmente, Méndez García hizo un llamado a los ciudadanos para que asuman las medidas de seguridad que desde el gobierno central se han dispuesto para prevenir incidentes en durante las festividades.

“En esta época celebramos el nacimiento de Jesús y es el momento propicio para reflexionar sobre nuestras acciones y promover la unión familiar y valores como la colaboración, la responsabilidad y la entrega”, resaltó.