Así vive la gente en los sectores populares del Gran Santo Domingo

Publicado por Leonardo Lantigua Estévez Creado: Actualizado:

A partir de la división de la ciudad capital en 2002, para convertirse en lo que hoy es el Gran Santo Domingo, la esperanza de la gente era la mejora de los servicios básicos de sus sectores, aunque la de los políticos fuera la de tener mayores plazas electorales.

Los lugareños de sectores que aún no se desarrollaban a nivel de infraestructuras, añoraban por un mayor rendimiento de los servicios básicos, así como por un mejor control de la criminalidad.

Las nuevas demarcaciones

Luego de la división de la capital en 2002, las nuevas demarcaciones fueron el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

Dicha provincia fue dividida en cuatro grandes municipios, Santo Domingo Este, Norte, Oeste y Boca Chica. No obstante, en estos últimos 23 años, se han creado nuevas divisiones de lo que anteriormente fuera la ciudad capital.

Las nuevas demarcaciones y sus vicisitudes

El Distrito Nacional:

El Distrito Nacional, la nueva capital de la República. Aunque este no se ha movido de lugar, la creación de las nuevas demarcaciones limitó se espacio territorial y otorgó un mayor presupuesto municipal, no obstante, la carencia de servicios básico, así como los reclamos a la falta de seguridad ciudadana sigue en aumento.

La criminalidad como un factor determinante sigue siendo uno de los mayores reclamos en los barrios marginados de la capital, principalmente en los que colindan con la Ribera del Ozama.

En medio de la vida cotidiana de los sectores populares que conforman el Distrito Nacional como Capotillo, María Auxiliadora, Villa Consuelo, La Zurza, 27 de febrero, Villa Juan, entre otros, cientos de miles de familias enfrentan no solo la lucha por llegar a fin de mes, sino también una realidad marcada por inseguridad, denuncias constantes de delitos y amenazas de desalojos forzosos.

Violencia y crimen que golpean a la comunidad

Las cifras de seguridad cada año muestran que varios barrios populares encabezan las estadísticas de violencia urbana.

Capotillo lideró con el mayor número de homicidios y heridos por armas de fuego en 2025, seguido por María Auxiliadora y otros sectores como Villa Consuelo, Domingo Savio, Cristo Rey y La Zurza.

En algunos sectores como Los Guandules y 27 de febrero, residentes relatan que la falta de patrullaje y presencia policial los deja expuestos incluso a disparos en sus calles y a la sensación de inseguridad permanente. De igual modo, la falta de energía eléctrica, agua potable, el mantenimiento del drenaje pluvial, así como otros, son algunos de los servicios básico de los cuales padecen los residentes de estos sectores.

Los habitantes señalan que las riñas y conflictos personales son la principal causa de violencia, representando casi la mitad de los casos de crímenes, mientras que los intentos de robo y atraco constituyen una parte significativa de los incidentes delictivos, generando una sensación de inseguridad constante en las calles donde juegan niños y se desarrollan los mercados informales

Santo Domingo Norte

En Santo Domingo Norte, que es sin quizás, la más rural de las demarcaciones de El Gran Santo Domingo, la delincuencia y criminalidad brillan por su auge vertiginoso y la falta de políticas públicas para controlarlo.

Villa Mella y Sabana Perdida también figuran entre los barrios más afectados de este municipio. Sectores como San Felipe, Ponce Adentro, Guaricanos y la Hacienda Estrellas, se han convertido en zonas hostiles manejada por quienes controlan los puntos de drogas.

Lo mismo ocurre en barrios de Sabana Perdida como La Javilla, Barrio Nuevo, entre otros.

Este municipio no ha podido mejorar la carencia de servicios básico, siendo el principal y constante, la recogida de basura. A esto se le suma las altas facturación del servicio eléctrico, y la falta de agua potable constante.

Otros de los males que afecta de manera constate el municipio de Santo Domingo Norte, son los constantes desalojos de personas que, con razón o no, residente en lugares por años y luego son forzados a salir a la fuerza del mismo con ayuda de las autoridades. Los munícipes los consideran como una injusticia que arrebata hogares.

Pero los problemas no terminan con la inseguridad: las amenazas de desalojos forzosos han puesto a decenas de familias en pie de protesta. Organizaciones de más de 30 sectores urbanos marcharon hasta el Palacio Nacional para exigir titulación de tierras, reubicación y respeto a su derecho constitucional a una vivienda digna, señalando que muchos fueron expulsados de sus terrenos sin aviso previo ni alternativas habitacionales claras.

Santo Domingo Este

En sectores como Los Mina, San Isidro, Rivera del Ozama, Nueva Jerusalén, Las Malvinas y Arroyo Lindo figuran entre las comunidades cuyos habitantes han denunciado amenazas continuas de desplazamiento y han exigido al Estado detener lo que califican de ataque directo a su derecho a un hogar.

Los residentes de estos barrios de Santo Domingo Este exclaman mensajes que indican:

• “Queremos vivir con paz y seguridad"

• “No pedimos casas regaladas, solo que respeten lo que ya tenemos"

• “Nuestros hijos no pueden crecer con miedo a ser víctimas de violencia o quedar sin techo”

Estas voces reflejan la frustración de miles de familias que, entre trabajar para sobrevivir y cuidar a sus hijos, deben también enfrentar delitos, escasez de servicios públicos y la amenaza constante de perderlo todo.

En marzo de este año, movilización por desalojos forzosos, de decenas de familias de más de 30 sectores protestaron frente al Palacio Nacional exigiendo el fin de desalojos y respeto al derecho a vivienda digna, denunciando el abuso de la fuerza pública y falta de alternativas habitacionales.

De igual modo, vecinos de Los Minas, San Isidro, Rivera del Ozama y otros sectores se congregan para exigir un alto a los desalojos “forzosos” y mayor diálogo con autoridades

La realidad de estos sectores conformados por los barrios marginados son los cortes eléctricos prolongados, la falta de mantenimiento de infraestructura y la recolección deficiente de residuos que generan condiciones perjudiciales para la salud pública y el desarrollo económico informal de estos.

Los Conflictos por tierras y desalojos, la carencias en espacios para jóvenes, así como la inseguridad ciudadana.

En conclusión, la vida en los sectores del Gran Santo Domingo está marcada por luchas cotidianas contra la inseguridad, el deterioro de servicios y la incertidumbre habitacional.

Las voces de quienes viven la cruda realidad llaman a una respuesta integral, participativa y humanitaria de las autoridades, que aborde las causas estructurales, así como las experiencias individuales de cada sector.