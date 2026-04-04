Así se ha vivido el Sábado y Viernes Santo en Pedernales

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

Las Autoridades del COE Defensa Civil, Policía y Hospital reportan un viernes Santo sin traumas y Sábado Santo que marca la diferencia de otros años en torno al comportamiento ciudadano.

Los centros de salud no recibieron heridos, hubo cero ingestas de alimentos y alcohol, según los reportes de la doctora Samayra Duaz, quien recibió en la entrega de guardia.

Sin embargo, a pesar de las condiciones aceptables del centro, hay prohibición de la toma de imágenes dentro del recinto por orden del Ministerio de Salud Pública.

Entre tanto, la policía y defensa Civil aseguran no se presentaron hechos lamentables en toda la comarca de Pedernales.

Este terruño no cuenta con balneario restringidos, mientras la población exhibe un comportamiento aceptable por parte de los organismos y las autoridades.