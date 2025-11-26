Ataques a testigos impulsan reclamo de acciones urgentes a las autoridades

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Los ataques a tiros contra testigos en procesos judiciales registrados durante este 2025 en la República Dominicana llaman “poderosamente la atención” de defensores de los derechos humanos, quienes claman por acciones concretas de las autoridades para enfrentar lo que describen como una “nueva modalidad del crimen organizado”.

“Es una modalidad que ha sido importada de otros países, donde se tiende a eliminar los testigos para beneficiar al crimen organizado. Eso debe llamar poderosamente la atención de las autoridades y del país, ya que cada proceso penal depende de las declaraciones de los testigos”, declaró Carlos Sánchez Díaz, coordinador para la Región Sur de los Derechos Humanos al ser preguntado sobre el tema por periodistas del Hoy Digital.

Sánchez Díaz señaló que, en muchos de los casos, las víctimas de estos ataques armados son policías y militares.

Asimismo, señaló que la sociedad dominicana también debe repudiar este tipo de acciones, al igual que el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.

“Si no hay testigo, si se amedrenta un testigo, se está amedrentando al juez, se está amedrentando al abogado, se está amedrentando al Ministerio Público y a todos los actores de la justicia dominicana, y eso beneficia el crimen organizado”, subrayó el abogado.

De igual forma, agregó que, como activistas de derechos humanos, estarán pendientes de esta situación “porque en realidad nos afecta a todos”.

“Esto merece una reunión de emergencia de todos los actores del Estado dominicano para ponerle un fin inmediato y que esto no se siga propagando”, enfatizó el defensor.

Los ataques

El atentado armado más reciente ocurrió este martes contra Brayan Juan Pablo Rosa, en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, adonde acudió como testigo en un caso contra un supuesto capo de Boca Chica. Permanece hospitalizado.

“De acuerdo con las declaraciones de un testigo presencial, el ataque ocurrió alrededor de las 13:50 horas (del martes 25 de noviembre), momentos después de que el ahora herido concluyera una audiencia en el Segundo Tribunal del Distrito Judicial de Santo Domingo Este”, comunicó la Policía Nacional.

Indicó que, por el trágico hecho, persigue a Ángelo Omar Puello (alias “Anyelo”) y a Joel Andrés Samboy Regalado (alias “Yoel Capotillo” / “Cartucho”), para que respondan ante la justicia.

“Las unidades investigativas desarrollan amplias labores de búsqueda para su captura”, sostuvo la uniformada.

Añadió que, en la escena, la Policía Científica recolectó cinco casquillos calibre 9 mm, los cuales serán analizados para fortalecer el proceso investigativo.

Mientras que, en agosto, Luis Gustavo Grullón de Aza (alias Nini) murió a tiros en la calle Colón, cerca del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, tras salir de una audiencia relacionada con un caso de homicidio.

Por su muerte guardan prisión preventiva Richy Alberto Hernández y Winder Jaime (Disconfianza).

En junio, fue asesinado Jesús Cabrera, de 32 años, cuando se dirigía al Palacio de Justicia de Santiago para declarar en el caso de la muerte de su sobrino, ocurrida hace un año.

El incidente tuvo lugar en el sector de Cienfuegos, a manos de personas aún desconocidas.