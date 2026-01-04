Atención dominicanos en Venezuela: estos son los contactos clave en caso de emergencia tras ataques de EE. UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ante la situación que atraviesa Venezuela tras los ataques de Estados Unidos en donde capturaron a Nicolás Maduro, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de la República Dominicana hizo un llamado a los ciudadanos dominicanos que residen en ese país a tomar todas las precauciones necesarias y a mantenerse informados de manera constante a través de fuentes oficiales.

La Cancillería recordó que, desde el 30 de julio de 2024, el Reino de España representa los intereses de la República Dominicana en territorio venezolano. En ese sentido, indicó que, en caso de emergencia, los dominicanos pueden comunicarse con el Consulado de España en Caracas, a través de su línea de emergencia disponible las 24 horas, marcando el número +58 424 209 0264.

Asimismo, el MIREX informó que mantiene habilitados sus canales de contacto en Santo Domingo para brindar asistencia y orientación. Los ciudadanos pueden comunicarse al número telefónico (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, en horario laborable, así como al correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do

Por motivos de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó a los dominicanos abstenerse de viajar a Venezuela hasta nuevo aviso.