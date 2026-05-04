¡Atención! Polvo del Sahara comienza a incidir en República Dominicana

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La temporada de polvo del Sahara ya comenzó a incidir sobre República Dominicana, marcando el inicio de un período atmosférico que se extenderá desde mayo hasta finales de septiembre, con mayor intensidad entre junio y agosto, según informó el analista meteorológico Jean Suriel.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el experto explicó que durante estos meses el país recibe entre 20 y 30 nubes significativas de polvo sahariano, un fenómeno natural que ha llegado al Caribe durante siglos, pero que —según advierte— ha incrementado su frecuencia e intensidad desde 2015 como consecuencia del cambio climático.

Suriel detalló que cada año entre 100 y 200 millones de toneladas de polvo se elevan desde el desierto del Sahara hacia la atmósfera, impactando a más de 330 millones de personas en al menos 150 países. Este evento no es exclusivo de República Dominicana, sino que afecta a gran parte del Caribe y otras regiones del mundo.

El especialista también aclaró que este fenómeno persistirá por miles de años. “Estas partículas seguirán llegando al Caribe en los próximos 10,000 años, por lo que no se acabarán por el momento”, indicó en el mensaje publicado a las 10:27 de este lunes 04 de mayo.

En cuanto a las condiciones actuales, señaló que una nube de polvo sahariano avanza por el Atlántico central hacia las Antillas Menores y entrará al mar Caribe este miércoles en la tarde, aunque no alcanzará el territorio dominicano.

Asimismo, informó que el frente frío número 39 se desplaza sobre Bahamas, pero tampoco tendrá incidencia en el país, lo que favorecerá la continuidad del calor sofocante durante esta semana.

Suriel advirtió que este tipo de eventos puede provocar afecciones respiratorias y procesos alérgicos en la población, por lo que aseguró que se mantendrá el monitoreo constante en los próximos meses.