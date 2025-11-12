Se entregan miembros de presunta banda de "asaltantes" de la zona oriental

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que fueron detenidos cuatro integrantes de una peligrosa banda delictiva que había sido captada en video mientras perpetraba un asalto armado el pasado 7 de noviembre en la avenida Charles de Gaulle esquina Simón Orozco, sector Invivienda.

Los detenidos, identificados como Daniel Antonio Feliz Decena (alias “Daniel El Rubio” y/o “Niño Malo”, de 21 años), Aarón Calzado Salas (“El Verdugo”, 23), Aneudy Reyes (“Arturo Bota Fuego” y/o “Pilily”, 22) y Josué Guzmán Cordero (“Natalo”, 20), eran buscados activamente por múltiples hechos delictivos cometidos en distintos sectores de Santo Domingo Este.

La captura se produjo luego de que los individuos se entregaran de forma voluntaria, con la mediación de dirigentes comunitarios de la junta de vecinos San José de Mendoza, identificados como Juan de los Santos (alias “Guancho”) y Deivy Fabián, quienes colaboraron con las autoridades para garantizar su presentación ante la justicia.

Durante las operaciones, la Policía Nacional ocupó dos armas de fuego —una pistola Browning calibre 9 mm y otra no letal—, además de dos motocicletas utilizadas en el asalto, un teléfono celular perteneciente a la víctima y otra motocicleta previamente sustraída a una ciudadana.

El hecho por el cual se les acusa ocurrió cuando los detenidos, a punta de pistolas, despojaron a un ciudadano de una cadena, dinero en efectivo y documentos personales mientras este se desplazaba en su vehículo por la referida intersección. El incidente fue captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, lo que facilitó su identificación y persecución.

Los implicados enfrentan cargos por robo agravado y porte ilegal de armas, y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.