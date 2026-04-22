Autopista 6 de Noviembre: la historia del vendedor de café que iniciaba su jornada a las 3:00 AM y murió en el accidente

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Lucas Valerio Andújar salió de su casa, como cada día, a trabajar en su puesto de café. Pero esta vez no regresó.

A sus 63 años, combinaba dos empleos para sostenerse: llevaba más de dos décadas vendiendo café y también trabajaba como portero en una escuela. Su jornada comenzaba a las 3:00 de la mañana.

“Mi hermano era un hombre que salía a las 3:00 de la mañana para trabajar ahí y a las 6:00 entraba a la escuela… a buscar el pan de su familia”, contó su hermano, Silvio Lucas Pérez.

Sus familiares aseguran que, desde hace tiempo, le pedían que se retirara. Sin embargo, él tenía un objetivo claro.

“Nosotros le aconsejamos que se retirara, pero él decía que quería terminar esa casita primero para tener para sus pastillas”, relató.

Un hombre sirve caféFoto de referencia/ Merilenny Mueses

“Seguramente fue a ayudar”

Andújar murió tras ser impactado por un camión de carga que se deslizó en la autopista 6 de Noviembre, a la altura del cruce de Hatillo, en San Cristóbal.

Su hermano cree que, al momento del hecho, intentó auxiliar a otra de las víctimas.

“Cuando supe sobre el accidente dije: mi hermano seguramente fue a salvar a la muchacha que estaba embarazada y el camión se lo llevó a él también”, expresó.

También cuestionó la conducta de algunos conductores de vehículos pesados.

“Los camioneros han cogido el país para ellos, no hay conciencia”, lamentó.

Un hombre querido

Quienes lo conocían coinciden en que era una persona trabajadora y cercana.

“Es una tragedia muy lamentable, por todos los que fallecieron, pero especialmente por él. Tenía aproximadamente 25 años conociéndolo”, dijo Rainer Pozo, conocido de la víctima.

Andújar falleció mientras era trasladado al Hospital Regional Universitario y Docente Juan Pablo Pina.

La tragedia

El hecho ocurrió la mañana de este martes, cuando un camión de carga se deslizó en la autopista 6 de Noviembre.

Al menos tres personas murieron, entre ellas un menor de edad.

También fallecieron Francia Marte, de 22 años, quien estaba embarazada, y su hijo de cuatro años