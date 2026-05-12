Autoridades activan protocolos contra robo de celulares

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer la entrada en vigencia de un nuevo servicio digital de verificación y certificación de celulares, una herramienta que permitirá validar si un teléfono móvil posee reporte de robo antes de ser adquirido por un usuario. Esta iniciativa forma parte de las estrategias para combatir este delito y fortalecer la seguridad ciudadana.

Raful explicó que el nuevo mecanismo estará disponible a través de las plataformas digitales de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior y Policía, luego de un trabajo conjunto con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y las prestadoras de servicios telefónicos.

La funcionaria se refirió al tema, tras concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada, en esta ocasión por la vicepresidenta Raquel Peña.

Al ponderar los esfuerzos que se realizan para enfrentar el robo de celulares, Raful dijo que esta plataforma estará a disposición de todas las personas, sin necesidad de acudir a un lugar físico y permitirá validar el IMEI del teléfono para saber si tiene algún registro de robo o no.

La ministra de Interior y Policía recordó que desde el año pasado funciona un centro de revisión de celulares en Plaza Central, donde los ciudadanos pueden validar físicamente si un dispositivo ha sido reportado como robado. Sin embargo, destacó que con esta nueva plataforma el proceso podrá realizarse de manera digital y sin necesidad de trasladarse a un establecimiento.