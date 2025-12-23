Tres agentes de seguridad implicados en red de cocaína detectada en el AILA

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), coordinados por el Ministerio Público, arrestaron a tres agentes vinculados a una red de narcotráfico que operaba en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).

La investigación se desprende del decomiso de 45 paquetes de cocaína, confiscados en dos operativos de interdicción realizados en la referida terminal aérea. Las autoridades informaron que los detenidos pertenecen dos al CESAC y uno a la DNCD.

Los decomisos se produjeron en fechas separadas, el primero con 17 paquetes y el segundo con 28, durante los días 18 y 22 de diciembre, en acciones distintas en las que también fueron arrestados tres ciudadanos extranjeros que pretendían transportar la sustancia ilícita hacia Alemania.

De acuerdo con el proceso investigativo, los agentes se valían de sus funciones y acceso dentro de la terminal aérea para facilitar la entrada de personas utilizadas como “mulas”, quienes trasladaban la droga en maletas y mochilas con destino a Europa.

El Ministerio Público y la DNCD indicaron que las investigaciones continúan para determinar si existen otros implicados en esta red de narcotráfico internacional, con el objetivo de proceder a su arresto y sometimiento a la justicia.

Los tres agentes fueron puestos a disposición de la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, donde en las próximas horas se les conocerán medidas de coerción por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.