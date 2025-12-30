Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Autoridades aún no hayan a reo fugado

Está imputado por homicidio.

Las autoridades aun no capturan a un preso que huyó el fin de semana del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamaya, en Higüey. La Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que la Policía busca a Franklin Risel, haitiano y estatus preventivo por homicidio.

Explicó que las autoridades supieron el sábado que faltaba un reo al hacer el conteo matutino.

La alerta ocurrió en la celda 18, en el pabellón C, cuando. Sus compañeros dijeron que lo vieron por última vez a la hora de la visita, aunque nadie fue a verlo.

