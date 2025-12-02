Autoridades destruyen 3,945 armas de fuego

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Interior y Policía (MIP), con el apoyo de Metaldom y bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego, destruyó 3,945 armas de fuego decomisadas por el Estado.

Entre los artefactos destruidos figuraban 1,580 pistolas y revólveres, 233 escopetas, 2 fusiles, 691 piezas de armas, 200 armas de fabricación casera y 1,239 cargadore.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó el proceso junto a autoridades de la Procuraduría General, el Ministerio de Defensa (MIDE) y la Policía Nacional.

“Desde el Ministerio de Interior y Policía hemos asumido el compromiso del Estado dominicano con la Hoja de Ruta para el Control de Armas, tanto a nivel nacional como internacional, para acabar con el tráfico de armas ilícitas. Cada arma destruida representa una vida que pudo haberse perdido y un delito que hemos evitado. Estas armas, que alguna vez fueron utilizadas para el crimen, hoy dejan de circular definitivamente, en cumplimiento de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados de la República Dominicana y en contribución a la construcción de un país más seguro y ordenado", expresó la ministra Faride Raful.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de Metaldom, en el Parque Industrial Duarte, donde la empresa opera una unidad especializada en recolección y procesamiento de chatarra ferrosa, donde las armas se destruyeron mediante un moderno proceso de compresión.

Durante la actividad, el director país de Metaldom, Fernando De La Vega, destacó la importancia del sector industrial en este tipo de iniciativas. “Estamos comprometidos con un modelo de negocio que apuesta por la economía circular. Por eso nos sumamos a esta iniciativa que permite, desde la industria, transformar problemas en soluciones, promoviendo, además de seguridad, armonía con nuestros entornos”.

En el acto también participaron la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, además de la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de INICIA, Anyarlene Bergés, así como representantes del sector empresarial y de la sociedad civil.

Entre los invitados estuvieron Celso Juan Marranzini (CONEP), Julio Virgilio Brache (AIRD), Laura Peña Izquierdo (Copardom), Claudia Finke Conde (ANJE), Lucile Houellemont (Cámara de Comercio), y Ana María Díaz, representante residente del PNUD.

El Ministerio de Interior y Policía reafirmó que este tipo de acciones fortalecen la legitimidad del proceso de desarme y contribuyen de forma directa con la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana.

En febrero de este mismo año, durante una reunión de la OEA en Washington, donde la ministra Raful representó al país, República Dominicana, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá adoptaron la Hoja de Ruta para prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos, un nuevo instrumento regional que busca fortalecer los marcos normativos existentes y las capacidades frente a lo que ha sido catalogado como una de las mayores amenazas para la seguridad y el desarrollo de la región.

La iniciativa, impulsada por la OEA, en alianza con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), cuenta con el apoyo técnico del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el soporte financiero de la Unión Europea.