Autoridades informan nave traía 863 kilos

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

Organismos de seguridad informaron la incautación de una embarcación cargada de 863 kilos de una sustancia que presumen cocaína, operada por dos dominicanos que habrían viajado desde Puerto Plata.

Indicaron que los ocupantes están bajo arresto para los fines correspondientes y que la nave fue detenida próximo a las costas de la Isla Beata en Pedernales.

Según el informe, dentro de la embarcación fueron localizados los paquetes de estupefacientes.

El operativo fue una labor conjunta de interdicción entre organismos, como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), lanchas interceptoras de la Armada Dominicana, agentes del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea Dominicana, el Ejército, los cuerpos J-2, M-2 G-2,

También participaron según el documento el Ministerio Público, entre otros organismos de inteligencia militar, que de acuerdo con el texto, lograron capturar en alta mar la embarcación luego de “una ardua persecución”.

En los últimos meses del pasado año y los primeros días de este las autoridades han asegurado que han dado un duro golpe al tráfico, venta y consumo de estupefacientes en esta zona de la frontera y toda la región sur.