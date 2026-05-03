Autoridades peinan Loma Quita Espuela en busca de joven extraviado

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Brigadas de la Defensa Civil (DC) de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, bajo la dirección de Francisco Javier Almanzar, suspendieron temporalmente la búsqueda este domingo de Nelson Santana Cuevas, un hombre de 36 años, oriundo de Monte Adentro, Salcedo, quien se encuentra desaparecido desde el pasado sábado en la zona montañosa de Loma Quita Espuela, en el municipio de San Francisco de Macorís.

Según indicó Almanzar, las brigadas de rescate, con el apoyo de personal de San Francisco de Macorís y Guardaparques de la Reserva Científica Loma Quita Espuela, realizaron un intenso operativo de búsqueda durante toda la jornada, pero no lograron encontrar el paradero de Santana Cuevas. La búsqueda fue suspendida por la tarde y se reanudará este lunes con un equipo ampliado.

La Defensa Civil continuará la búsqueda este lunes.

El compañero de Santana Cuevas, Junior de Jesús Almanzar, quien estaba con él en el momento de su desaparición, se encuentra en perfecto estado de salud. Según relató Junior, ambos se separaron cerca de las 8 de la mañana del pasado sábado, cuando se adentraron en la zona boscosa para realizar una jornada de cacería. En ese momento, Nelson habría decidido alejarse solo, lo que dificultó la localización.

La última comunicación de Santana Cuevas con sus familiares fue el viernes por la tarde-noche. En dicha conversación, informó que su teléfono móvil se estaba quedando sin carga, por lo que sería difícil mantener contacto a partir de ese momento.

El operativo de este domingo contó con la participación de más de 25 rescatistas, incluyendo 13 de la provincia Hermanas Mirabal, 9 de la provincia Duarte, y tres guías locales de la comunidad. La búsqueda continuará este lunes con la presencia de más expertos en rescate y guías de la reserva.

La esposa de Santana Cuevas, Anderis Henríquez, quien es madre de sus dos hijos, se unió al operativo de búsqueda, acompañada de familiares y amigos del desaparecido. Los equipos de rescate siguen con la esperanza de encontrar pronto a Nelson, mientras la comunidad de Salcedo se mantiene en vigilia.

Qué es Loma Quita Espuela

Loma Quita Espula.

Loma Quita Espuela es una Reserva Científica ubicada en la zona montañosa de San Francisco de Macorís, en la Cordillera Septentrional. Esta vasta área es considerada un "tesoro ecológico" debido a su rica biodiversidad y a que abastece de agua a diversas comunidades de la región nordeste del país. Con una altitud de 985 metros sobre el nivel del mar y una extensión de 72.5 kilómetros cuadrados, el acceso a esta reserva es regulado, y se requiere la presencia de guías especializados.