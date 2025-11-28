Autoridades de RD incineran 1.450 kilos de cocaína

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Santo Domingo, (EFE).- Las autoridades dominicanas incineraron ayer 1.450 kilos de cocaína confiscados este mes en tres acciones en sus costas en apoyo a la operación Lanza del Sur, promovida por EE.UU. para luchar contra el narcotráfico en Latinoamérica, y que coincidió con la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

“Todo lo que sea destrucción de sustancias controladas es fructífero porque, al fin y al cabo, nuestra tarea es evitar (...) que esas sustancias destruidas vuelvan a las calles”, dijo a EFE Sonia Elizabeth Lebrón, directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), a cargo de la incineración de las drogas.

La quema, a la que se sumaron otras incautaciones, se produjo en la Primera Brigada de Infantería del Ejército, en Santo Domingo, en momentos en que EE.UU. ejecuta una operación de destrucción contra lanchas rápidas que salen de Suramérica y que el Gobierno de Donald Trump asegura tienen como destino su país.

Lebrón señaló que cada sustancia que se incauta “es menos impacto para la salud pública”, especialmente para la de los jóvenes, víctimas de las redes de narcotráfico.

En estas tres acciones no se registraron víctimas mortales y se llevaron a cabo en las costas de la provincia de Pedernales.

La quema ocurre un día después de que el presidente Luis Abinader, y el secretario de Guerra estadounidense anunciaran que Estados Unidos utilizará de manera “provisional” dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico.