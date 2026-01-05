Autoridades y los vecinos intensifican búsqueda de niña

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

La familia de la niña Briana Genao Rosario, de tres años, sigue en su búsqueda. La pequeña desapreció el 31 de diciembre mientras jugaba con amiguitos en el patio de su casa en el paraje Barrero, del municipio Imbert.

Al momento de su desaparición, estaba vestida con un conjunto rosado.

Las autoridades informaron que ahondan las investigaciones para dar con su paradero. En la búsqueda participan la Policía, brigadistas de la Defensa Civil y las formadas por la comunidad.

El 30 de marzo de 2025, en la comunidad Manabao, del municipio Jarabacoa, La Vega, el niño Roldani Calderón, de tres años, desapareció en circunstancia similar.

Oficiales adscritos a la Dirección Regional Norte de la Policía con asiento en Puerto Plata aseguraron a los periodistas del periódico Hoy, que las pesquisas en torno al caso de la niña Genao Rosario avanzan de manera positiva.

El caso ha causado gran incertidumbre en la comunidad imberteña, que está unida en el rastreo de la zona.

El cuerpo de orden indicó que las labores de búsqueda han integrado unidades caninas (perros) de salvamento (Sar), de la Base Aérea de Puerto Plata y equipos del personal especializado del Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad del 9-1-1.

De acuerdo con las autoridades, han utilizado equipos sofisticados, incluidos drones de alta gama. Expresaron que en múltiples ocasiones esos aparatos han sobrevolado las áreas boscosas y el perímetro del río Bajabonico y que seguirán en esas labores.

Precisan que lo han hecho con el objetivo de capturar imágenes que permitan determinar el paradero de la menor.