Avance tecnológico no suple atrasos de la mora judicial

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, advirtió que ningún avance tecnológico será suficiente si no se continúa enfrentando la mora judicial en todo el sistema.

Destacó que para garantizar la sostenibilidad de los avances alcanzados en el sistema de justicia se necesita consolidar reformas estructurales.

Dijo que no obstante los avances exhibidos, los desafíos para la estructura definitiva del sistema persisten, ya que “sin consolidación normativa, operativa y presupuestaria, ninguna reforma se vuelve irreversible”.

El también presidente del Poder Judicial habló en esos términos durante un encuentro que sostuvo en la sede de la alta corte, con el Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), quienes coincidieron con su planteamiento.

“En la Suprema Corte de Justicia se logró poner la casa “al día”, y en los tribunales ordinarios se están poniendo al día también, pero aún quedan instancias donde este problema persiste y compromete la tutela judicial efectiva de los ciudadanos”, admitió.

El encuentro entre el presidente del PJ y los directivos de la FINJUS se produce en momentos en que el funcionario judicial es blanco de una serie de ataques a través de los medios de comunicación, por sus declaraciones de que el sistema de justicia penal dominicano “colapsó”, debido a la saturación extrema de casos y la imposibilidad de resolverlos mediante juicios de fondo.

Ayer, ante los directivos de la entidad de la sociedad civil, el magistrado Molina volvió a reiterar como solución a la problemática, la necesidad de promover una cultura de acuerdo en materia penal, como está previsto en el nuevo Código Procesal Penal (CPP).

Asimismo, aprovechó para presentarles el "Plan Justicia del Futuro 2034", una política de Estado orientada a blindar la institucionalidad a través de la justicia, “ y a consolidar una justicia con estándares claros de duración razonable y mora estructural controlada...” . Agradeció el rol de veeduría que históricamente ha desempeñado la FINJUS en defensa del Estado de Derecho, y valoró el encuentro como una oportunidad para hablar con franqueza sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes.