Avanzan trabajos renovacion Calle Del Sol en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Nathaly Tavarez

La Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial avanza en la renovación de la calle Del Sol con la intervención de un nuevo tramo del proyecto que busca modernizar el principal eje comercial del centro histórico de la ciudad, mediante el soterrado del cableado y la mejora integral de la infraestructura urbana.

Los trabajos se concentran actualmente entre las calles Luperón y Cuba, lo que ha provocado ajustes temporales en el tránsito vehicular, incluyendo el transporte público, mientras se desarrollan las labores de construcción.

Según informó Paola Jansen de Haché, responsable del proyecto, el primer segmento de la obra estará habilitado antes del 21 de enero, fecha clave por la celebración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Indicó que el ritmo de trabajo se mantiene de forma continua para facilitar el acceso a las actividades religiosas del santuario.

La funcionaria explicó que ya se han completado partes esenciales del túnel de servicios y que se avanza en la estructura que permitirá la instalación de nuevas redes de agua potable y aguas residuales, previo al relleno y adoquinado de la vía.

La funcionaria recisó, además, que la calle no será peatonal, como se había rumorado, aunque contará con aceras mucho más amplias para beneficio de los peatones.

Se explicó que a pesar de que el proyecto contempla una intervención inicial de unos 160 metros, desde las calles Sabana Larga hasta la Luperón, el retraso en la ejecución ha generado preocupación entre los comerciantes del área directamente afectados, quienes han señalado una disminución en las ventas debido a la prolongación de los trabajos.