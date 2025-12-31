La Avenida Ecológica será fundamental desarrollo GSD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno culminó el pasado 19 de diciembre un proyecto de alto impacto económico y social que consolida a la avenida Ecológica como uno de los principales corredores de movilidad del Gran Santo Domingo, facilitando un desplazamiento más ágil, seguro y eficiente para residentes, trabajadores, el Puerto de Caucedo una de las zonas logísticas más importantes del país y usuarios del sistema vial.

La fase final 3 inaugurada contempla una infraestructura moderna, diseñada bajo criterios de sostenibilidad, seguridad vial y accesibilidad, alineada con los más altos estándares técnicos.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, señaló que la culminación de esta etapa reafirma el compromiso del Gobierno con una inversión pública responsable, enfocada en soluciones reales y destacó que la avenida Ecológica libera de estrés vehicular a Santo Domingo Este, mejora la plusvalía de la zona y la calidad de vida, ahorrando tiempo y dinero.

"Este empalme con la Autopista Las Américas nos asegura muchas cosas positivas: el tráfico pesado de camiones desde el Puerto Multimodal ya no doblará en Las Américas, sino que seguirán derecho por la Ecológica, para luego tomar la Autovía Juan Pablo II y luego la Circunvalación Santo Domingo”, explicó Estrella. La avenida Ecológica se consolida, así como una vía fundamental para el desarrollo presente y futuro del Gran Santo Domingo, contribuyendo a una ciudad más conectada, ordenada y preparada para el crecimiento.

Esta obra forma parte de una visión integral de desarrollo urbano sostenible, orientada a reducir la congestión vehicular, , mejorar los tiempos de traslado y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico.