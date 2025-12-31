Avenida Ecológica
La Avenida Ecológica será fundamental desarrollo GSD
La avenida Ecológica es una obra estratégica ejecutada que fortalece la conectividad vial, impulsa el desarrollo urbano.
El Gobierno culminó el pasado 19 de diciembre un proyecto de alto impacto económico y social que consolida a la avenida Ecológica como uno de los principales corredores de movilidad del Gran Santo Domingo, facilitando un desplazamiento más ágil, seguro y eficiente para residentes, trabajadores, el Puerto de Caucedo una de las zonas logísticas más importantes del país y usuarios del sistema vial.
La fase final 3 inaugurada contempla una infraestructura moderna, diseñada bajo criterios de sostenibilidad, seguridad vial y accesibilidad, alineada con los más altos estándares técnicos.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, señaló que la culminación de esta etapa reafirma el compromiso del Gobierno con una inversión pública responsable, enfocada en soluciones reales y destacó que la avenida Ecológica libera de estrés vehicular a Santo Domingo Este, mejora la plusvalía de la zona y la calidad de vida, ahorrando tiempo y dinero.
"Este empalme con la Autopista Las Américas nos asegura muchas cosas positivas: el tráfico pesado de camiones desde el Puerto Multimodal ya no doblará en Las Américas, sino que seguirán derecho por la Ecológica, para luego tomar la Autovía Juan Pablo II y luego la Circunvalación Santo Domingo”, explicó Estrella. La avenida Ecológica se consolida, así como una vía fundamental para el desarrollo presente y futuro del Gran Santo Domingo, contribuyendo a una ciudad más conectada, ordenada y preparada para el crecimiento.
Esta obra forma parte de una visión integral de desarrollo urbano sostenible, orientada a reducir la congestión vehicular, , mejorar los tiempos de traslado y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico.