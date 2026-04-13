De ayer a hoy: así ha cambiado el sueldo de los maestros en una década

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció que los aumentos de entre 7 % y 32 % que recibirán los maestros públicos en junio de este año serán retroactivos a 12 meses, como resultado de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) realizada por el Ministerio de Educación.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, aseguró que “en junio se pondrán los incentivos de la evaluación, porque el Ministerio de Educación y la Comisión de la ADP ya tienen todo listo para que antes del 30 de junio los docentes tengan sus incentivos, con retroactivo a un año”.

Los incrementos estarán vinculados a la puntuación obtenida en la evaluación:

• 91 puntos o más: aumento de 32 %.

• 83 a 90 puntos: aumento de 28 %.

• 76 a 82 puntos: aumento de 24 %.

Una mirada histórica

Los registros oficiales muestran que el salario promedio de los maestros de primaria y secundaria ha experimentado variaciones significativas desde 1996.

Gráfico de salariosLency

• En 1996, un maestro de primaria ganaba en promedio RD$4,657, mientras que uno de secundaria recibía RD$7,526.

• Para 2017, los salarios habían escalado a RD$49,453 en primaria y RD$57,992 en secundaria.

• En términos de dólares, los ingresos han estado sujetos a la volatilidad del tipo de cambio: en 2003, un maestro de primaria recibía apenas US$341, mientras que en 2017 el promedio superaba los US$1,000.

El gasto directo en personal del Ministerio de Educación también refleja esta evolución: pasó de RD$8,420 millones en 2004 a más de RD$119,000 millones en 2019, representando hasta 2.75 % del PIB en los últimos años.

El ministro de Educación, Luis De Camps, calificó los incentivos como “el mejor regalo que se le puede dar a los docentes del país”. La medida busca reconocer el esfuerzo y desempeño de los maestros, en un contexto donde la inversión en educación ha sido clave para mejorar la calidad del sistema.