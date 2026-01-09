Ayuntamiento interviene tramo cañada en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

La Alcaldía de Santiago intervino “de emergencia” un tramo de la cañada de la Julia, en el sector Reparto Oquet, para corregir una falla estructural que provocó inundaciones frecuentes y afectó a residentes de la zona durante años.

La corrección fue realizada tras las denuncias de comunitarios que informaron sobre el colapso parcial de la losa de coronación de la canaleta, situación que impedía el drenaje de las aguas pluviales y generaba desbordamientos cuando llovía, incluso, con moderación.

Brigadas técnicas del cabildo se trasladaron al lugar tras una inspección que confirmó el deterioro severo de la estructura, el cual causaba acumulación de escorrentías provenientes de varios sectores residenciales cercanos, elevando el riesgo para viviendas, calles e infraestructuras colindantes.

El director de Obras Públicas Municipales, René Martínez, informó tras la evaluación técnica se dispuso el inicio inmediato de los trabajos correctivos, con apoyo de maquinaria pesada y personal especializado. La obra forma parte del plan municipal de saneamiento pluvial y transformación urbana, orientado a reducir vulnerabilidades históricas frente a eventos climáticos.

Por su parte, el residente Antolín Rodríguez, señaló que la comunidad llevaba décadas reclamando una solución y que por primera vez, son ejecutados trabajos permanentes.

La Alcaldía dijo que seguirá priorizando intervenciones que den soluciones duraderas y monitoreará el área intervenida.