Bagrícola dice que hay dinero para prestar

El Banco Agrícola dispone de recursos necesarios para impulsar la tecnificación y la transformación productiva de la agricultura dominicana. Así lo afirmó el administrador del Bagrícola, Fernando Durán, en el acto de graduación de 210 empleados de esa institución sobre actualización del crédito agropecuario.

Durán encabezó la actividad junto al rector de la Universidad Isa, Edwin Reyes, entidad que impartió el diplomado, y la directora de Recursos Humanos del Bagrícola, Gladys Cristina Méndez. Exhortó a los productores que se acerquen a las sucursales del Bagrícola y planteen sus proyectos para esa entidad acompañarlos en sus emprendimientos productivos.

Aseguró que “tenemos suficientes recursos para apoyar a los productores, para apoyar las iniciativas de los productores”.