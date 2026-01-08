Baja asistencia estudiantil marca el regreso a clases

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El regreso a clases tras las festividades navideñas estuvo marcado la mañana de ayer por una baja asistencia de los estudiantes que apenas superó la asistencia del 30%, luego de la contradicción generada entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Durante un recorrido realizado por los distintos planteles del Gran Santo Domingo, se evidenció que, salvo a algunas excepciones puntuales, la reincorporación de los alumnos fue parcial en la mayoría de las escuelas públicas.

Para la mañana de ayer, los centros visitados contaban con la asistencia del 100% de los docentes y el personal administrativo en función. Sin embargo, la presencia de alumnos era mínima.

En los centros como la Escuela Primaria Trópico, la escuela Francisco Cabral López y la escuela Aída Cartagena Portlatin, la asistencia del miércoles estuvo marcada por apenas un 30% del total de la matricula estudiantil.

El Palacio Escolar España fue el centro que reflejó e nivel más bajo de asistencia, con solo un 27% del alumnado presente.

De acuerdo con algunos directores de centros, el bajo flujo estudiantil se debe a la desorientación que prevalece en algunas familias para retomar sus rutinas a mitad de semana, en especial luego de un fin de semana largo.

En contraste, la Escuela Primaria Fidel Ferrer mostró un panorama distinto al registrar una asistencia del 85% de sus estudiantes, convirtiéndose en la excepción frente al bajo promedio general.

Otro caso particular fue el de Escuela Primaria Leoncio Manzueta, quienes acogieron el llamado del Minerd y abrieron sus aulas el pasado martes con un 30% de asistencia. Para el miércoles la cifra aumentó a un 50%, lo que evidenció una reincorporación gradual.

En ese sentido, los directores de los centros hicieron un llamado a los padres de enviar a sus hijos a la escuela.