Balcácer y Camacho miden fuerza verbal fuera del tribunal

Fuera de la sala de audiencias, la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez y el director de Persecución del Ministerio Público parecen tener una lucha aparte, derivada de lo que ocurre adentro donde no siempre pueden expresar todo lo que sienten sin que el tribunal les llame la atención. La provocación es constante y azuzada por los periodistas que cubren las incidencias del juicio que se le sigue al exfuncionario y compartes por alegada corrupción administrativa, quienes los abordan a la salida en procura de “frases contundentes” con las cuales titular su información.

Ocurre todos los días por lo monótono que resulta para la mayoría, pasar largas horas de pie escuchando exposiciones repetitivas de las partes ante el tribunal.

Aunque el consejo de defensa de Jean Alain está integrado por varios letrados, la voz cantante la lleva el reconocido jurista Carlos Balcácer, “que no es un maiz”, como dicen algunos; mientras que del MP, “el fuerte” es Wilson Camacho, quien no se deja amilanar.

El “cuco”

El “mach” de esta semana inició con la advertencia que hizo Balcácer en el sentido de que la defensa del exprocurador hará historia con 18 incidentes que va a presentar ante el segundo tribunal colegiado, donde harán “18 peticiones decisivas” en procura de invalidad la acusación del MP, algunas de las cuales dijo irán a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

“No te tengo miedo”

Pareció responderle Camacho quien, al ser preguntado sobre la advertencia de Balcácer, dijo: “yo espero que en algún momento Jean Alain Rodríguez encuentre algo de valor para enfrentar las pruebas de este proceso, que es a lo que él le huye como el diablo a la cruz”.

El turno de Balcácer ante el tribunal está pautado para la próxima semana.