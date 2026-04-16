Bancas de loterías bajo la lupa: el debate que divide opiniones en RD

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La decisión del Poder Ejecutivo de reactivar el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y demás operadores de juegos de azar ha generado reacciones divididas entre actores vinculados a esta actividad económica y ciudadanos.

Entre las voces que se han pronunciado figura Teófilo Quico Tabar, administrador de la Lotería Nacional, quien asumió la responsabilidad de encabezar, de manera transitoria, la coordinación operativa, administrativa y de seguimiento del proceso de regularización, tal como establece el Decreto núm. 197-26.

Asimismo, advirtió que propondrá la implementación de cambios estructurales profundos, orientados a agilizar los procesos administrativos, con el objetivo de fortalecer la transparencia del sector.

Tabar enfatizó que la prioridad será culminar el proceso de depuración y formalización de las bancas de lotería, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y otros juegos de azar, así como propiciar un ambiente de respeto y armonía frente a la sociedad dominicana.

De su lado, el periodista Santiago Cuesta consideró que la regularización debió ejecutarse desde hace tiempo, aunque advirtió sobre la necesidad de establecer reglas claras. “La regularización hace años que debió hacerse, pero debe haber normas”, sostuvo.

En esa misma línea, Santiago Suárez defendió la libertad individual en torno a esta actividad. “Nadie obliga a nadie a jugar. Le ponen 20 o 30 bancas más; el que juega es porque quiere”, afirmó, al tiempo que aseguró no participar en este tipo de juegos.

No obstante, voces del sector cuestionan el momento en que se retoma el proceso. Señalan que la medida podría facilitar la legalización de una gran cantidad de bancas instaladas sin regulación desde hace más de una década.

“Hoy se está dando paso para legalizar más de cien mil bancas que se han puesto desde el 2011 para acá. Incluso, hay consorcios que dicen que son parte del Gobierno, y esa es la única razón, a nuestro entender, de darle seguimiento, en estos momentos de crisis, a querer legalizar”, expresaron representantes consultados.

“Vamos a ver cómo se van a dar las cosas. Ojalá y sea algo serio y transparente, ya que el tema de los juegos en el país ha sido un desastre en los últimos 10 o 12 años”, agregó otro de los consultados.

Sobre el plan

Como parte de la reactivación, el Decreto fortalece la participación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), institución que tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento tributario de los operadores, la incorporación provisional de los establecimientos al régimen fiscal y el respaldo a los procesos de fiscalización y control.

La disposición también reorganiza el Consejo Consultivo para el seguimiento del Plan de Regularización, integrando a todos los actores involucrados en la industria del juego y la supervisión estatal.

El organismo estará conformado por un representante del Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), la Ofiicina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), el administrador de la Lotería Nacional, dos miembros de su Consejo Consultivo, un delegado de Federacion Nacional de Bancas de Loteria (Fenabanca), un representante de los concesionarios, uno de la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas, otro de la Comisión Hípica Nacional, un representante de la Asociación de Casinos de Juegos y el Arzobispo Coadjutor monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.

Asimismo, el decreto instruye al Ministerio de Hacienda y Economía, en coordinación con ese consejo, a elaborar, proponer y adecuar los instrumentos normativos necesarios para viabilizar la continuación efectiva del proceso de regularización, mientras que temporalmente el administrador de la Lotería Nacional fungirá como coordinador operativo, administrativo y de seguimiento.

La pieza legal, firmada el 26 de marzo de 2026, también deroga el Decreto 295-22, dejando sin efecto la estructura anterior y consolidando un nuevo esquema institucional para la supervisión de bancas, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y otros juegos de azar.