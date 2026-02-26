Banco Central dice tasa sigue en 5.25 %

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central dijo que mantiene su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5.75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

Indicó que para esta medida tomó en consideración el incremento reciente de la incertidumbre global ante los cambios en la política comercial de Estados Unidos y las mayores tensiones geopolíticas; así como las presiones inflacionarias por choques de oferta sobre los precios de los alimentos.

Además, se ponderó que el mecanismo de transmisión de la política monetaria ha estado operando de forma eficiente, lo que ha contribuido a condiciones financieras favorables a través de menores tasas de interés bancarias.

La entidad informó también que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró una expansión interanual de 3.5 % en el mes de enero de 2026, impulsado principalmente por los sectores de construcción, manufactura y servicios en general.

Además, expuso que hay una disminución significativa en la tasa de interés interbancaria al pasar de 12.6 % en junio de 2025 a 7.4 % anual en febrero de este año. Y la tasa activa promedio ponderado ha disminuido de 15.7 % en febrero de 2025 a 13.5 % en febrero de 2026, mientras que la tasa pasiva se redujo de 9.0 % a 6.1 % en el mismo período. Y el crédito al sector privado en pesos registra un crecimiento interanual superior al 8 % en febrero, impulsado por los préstamos a los sectores productivos y a la adquisición de viviendas.

En otro orden, se ha mantenido la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada en torno al 4 % a febrero de 2026. Asimismo, las reservas internacionales se ubican en torno a US$16,100 millones en febrero.