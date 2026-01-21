Bancos negocian inversiones por US$4 mil millones en Fitur

Publicado por Marien Aristy Capitán Creado: Actualizado:

El ministro de Turismo, David Collado, inició su primera jornada en la Feria Internacional de Turismo de Madrid con una rueda de prensa en la que aseguró que las expectativas de este año son muy altas, ya que los tres bancos patrocinadores están haciendo contactos para lograr una inversión que superarían los US$4 mil millones, mientras que el grupo Meliá se unirá a la familia Rainieri para construir un hotel de 500 habitaciones en Miches.

Collado hizo estos anuncios al hablar sobre la agenda oficial de la República Dominica en Fitur 2026, cuya 46 edición inicia formalmente hoy en el recinto ferial de Ifema, donde se sostendrán 1,200 reuniones que serán encabezadas por los ejecutivos de los bancos Popular Dominicano, de Reservas y BHD, que encabezaban la delegación dominicana que cuenta además con 60 coexpositores.

Una vez dicho esto, Collado habló sobre el encuentro que tendría en horas de la noche, cuando se reuniría con 700 agentes de viajes y tour operadores de Francia, Italia, Inglaterra y Alemania.

En esa actividad, en la que Collado mostró todas las bondades del país, despejó una de las dudas que se han tejido alrededor de su figura en los últimos días: se quedará un año más al frente del Ministerio de Turismo, tal como se lo solicitó el presidente Luis Abinader.

El encuentro con los agentes

Con más pantallas y más despliegue visual, el encuentro con agentes de viajes y tours operadores inició con un viaje a Samaná sumergiendo a los invitados en la experiencia de las ballenas jorobadas.

Alta y con una gran pasarela, la tarima fue colocada para que el ministro Collado paseara y se dejara ver. Entró presentándose como siempre: soy David Collado, ministro de Turismo de la República Dominicana.

Tras agradecerles por el trabajo que realizan llevando turistas al país, Collado les presentó lo que bautizó como el paraíso: la República Dominicana, que fue definida en vídeo como el alma del Caribe que ofrece una experiencia que transforma a quien la visita.

A golpe de vídeos, que no podían verse en todas las mesas, Collado presentó la campaña “Dominicana te sonríe” (en español e inglés) y, luego de recordar cómo el país se levantó después de la pandemia, fue presentando los diferentes polos del país: Miches, presentado como un nuevo destino; Punta Cana, Samaná y La Romana-Bayahíbe, incluyendo a Casa de Campo y Altos de Chavón. Además, presentó al país como un destino de grandes espectáculos como el Festival Presidente que vuelve este año y la filmación de películas.

En la actividad, que sirvió para recordar los buenos números que ha alcanzado el turismo con una cifra récord de 11.7 millones de turistas, fueron reconocidos tres de los más grandes inversores turísticos: Gabriel Escarrer, presidente de Meliá Hotels International; Sabrina Fluxa, vicepresidenta y CEO del Grupo Iberostar; y Encarna Piñero, global CEO del Grupo Piñero.

También hubo tres discursos. El primero estuvo a cargo de Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, quien afirmó que la República Dominicana es el destino más confiable de América Latina y el Caribe, además de que cuenta con una oferta diversa, estabilidad y reglas claras que lo convierten en socio ideal para el crecimiento de los negocios.

Posteriormente, Steven Puig, presidente del Banco BHD, resaltó que el país ofrece una experiencia customizable que le permite ofrecer experiencias memorables al visitante, así como una oferta complementaria enriquecedora.

La tercera intervención fue la del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, quien aseguró que siempre han financiado proyectos importantes y continuarán colaborando con el desarrollo de la República Dominicana.

La rueda de prensa

Durante la rueda de prensa Collado explicó que el road show que realizó en la noche era de vital importancia porque gracias al contacto con los agentes de viajes y con los tours operadores logran levantar los mercados cuando tienen problemas. Esto ha sucedido en Argentina, Brasil, Chile y México.

Pasando a las reuniones que tendrá a partir de hoy el Ministerio de Turismo, Collado indicó que uno de los puntos principales que tiene como agenda de trabajo es fortalecer la conectividad aérea del país con el mercado europeo para recuperar una parte de los seiscientos mil turistas anuales que la República Dominicana perdió desde el 2022 producto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

A eso se ha sumado el aumento de los pasajes a causa de la inflación y el precio de los combustibles, lo que ha provocado una merma en las visitas de españoles. Por ello, parte de su estrategia es contactar con las líneas alemana Cóndor y las españolas Wold2Meet y World2Fly para aumentar la frecuencia y los asientos hacia y desde el país.

El turismo deportivo de los puntos fuertes de este Fitur 2026, dijo Collado, una estrategia que se presentará hoy; y además se firmará un acuerdo de turismo gastronómico y promoverán el turismo cultural.

Otra apuesta en este Fitur, apuntó Collado, es mostrar que República Dominicana es mucho más que sol y playa, que tiene una gran diversidad y cuenta con nuevos destinos como Miches, donde hoy se anunciarán 1,000 habitaciones nuevas con lo que llegará a las 4,000 habitaciones.

En cuanto a las actividades que se realizarán, Collado informó que hoy a las 9:30 de la mañana se inaugurará la Casa Dominicana, donde se mostrarán la gastronomía y cultura dominicana; y a las 10:30 de la mañana se inaugurará el estand.