Banda "El Circuito del Bloque" es responsable de matar al mayor Silo Popoters en Villa Juana, dice la Policía

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La Policía Nacional informó este domingo que un reconocido delincuente, identificado como cabecilla de la banda de atracadores denominada “El Circuito del Bloque”, cayó abatido y otro fue detenido, en medio de una intervención de unidades operativas de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), vinculados a la muerte del mayor Silo Miguel Popoters Polanco, hecho ocurrido esta madrugada en el sector Villa Juana, del Distrito Nacional.

Se trata de Yeison Nivar Pérez, “Mandrake”, de 24 años, quien falleció a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, tras enfrentar a los agentes actuantes en el Ensanche Luperón, mientras era activamente buscado por su presunta participación en el citado homicidio.

En tanto el detenido en flagrante delito es Dalgwin David Valdez Marte, mayor de edad. Quien narró al Ministerio Publico como sucedieron los hechos.

Detalles del hecho

De acuerdo con el informe preliminar, “Mandrake” era señalado como el cabecilla de la referida estructura delictiva, cuyos integrantes habrían participado en el ataque al oficial superior, junto a los prófugos José Miguel Guillermo de Jesús (a) “José”, Aneury Amaury Espino Tejeda (a) “El Montro”, Yeimy Felipe García Heredia y otro solo identificado como Yoel Hernández Jimenez (a) “Yoel El Malo”.

El reporte indica que miembros policiales fueron alertados vía la central de radio sobre el ingreso de una persona herida de bala al hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Al occiso se le ocupó una pistola marca Bruni, calibre .380, modelo 84, con su cargador, la cual portaba de manera ilegal.

Las investigaciones continúan en torno al caso, mientras equipos de la Policía Nacional mantienen la localización de los demás implicados, con el objetivo de apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

La institución del orden reiteró su compromiso de esclarecer este hecho, desarticular esta estructura criminal y llevar ante los tribunales a todos los responsables.