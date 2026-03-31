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Bandex tuvo beneficios 2025 RD$379.9 MM

La variación respecto a periodos anteriores responde al cumplimiento oportuno de compromisos financieros

Bandex

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El Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) reportó que registró en 2025 beneficios netos por RD$379.9 millones, y que el margen financiero bruto fue de RD$1,332.1 millones (crecimiento interanual de 14.2 %).

Este resultado fue respaldado por una gestión eficiente, y por una cartera de crédito que cerró en RD$11,504.6 millones, según una nota de BANDEX. Además, ese fortalecimiento se refleja en un índice de solvencia de 32.75%, significativamente superior al mínimo regulatorio.

Al cierre de 2025, los activos totales se situaron en RD$22,267.8 millones. La variación respecto a periodos anteriores responde al cumplimiento oportuno de compromisos financieros, específicamente el pago de facilidades con vencimiento programado durante el ejercicio, como parte de una gestión prudente de los pasivos.

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