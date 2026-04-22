Baní se prepara para la Expo Mango 2026: anuncian una de las ferias más vistosas de su historia

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

El senador por Peravia Julito Fulcar anunció este miércoles la celebración de la Expo Mango 2026, un evento que promete convertirse en uno de los más atractivos de la zona y que ya genera expectativa en todo el país.

Durante sus declaraciones en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Fulcar reveló que la feria se llevará a cabo del 3 al 7 de junio en Baní, destacando que esta será la edición número 26.

“Esto es una primicia… aspiramos a que sea una de las más vistosas ferias de todas las que hemos realizado”, expresó.

Declaraciones en el Almuerzo Corripio

El senador también informó que la actividad tendrá como escenario una zona cercana a la avenida de Circunvalación, una obra que, según adelantó, estará siendo ejecutada como parte del impulso al desarrollo local.

La Expo Mango no es solo una feria agrícola; es una celebración que reúne a productores, comerciantes, turistas y familias en torno a uno de los frutos más emblemáticos de la República Dominicana.

Cada año, el evento exhibe la riqueza del mango dominicano, fomenta el comercio y fortalece el orgullo de una tierra reconocida por la calidad de su producción.