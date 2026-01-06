Banreservas agasaja a hijos de empleados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Voluntariado Banreservas celebró el Día de Reyes, junto a niños hijos de colaboradores, durante una jornada de entrega de juguetes realizada en las instalaciones del Club Banreservas Santo Domingo.

Una nota expresa que en esta ocasión, fueron entregados miles de juguetes, llevando alegría a los niños como parte de las acciones sociales que la entidad impulsa durante esta temporada. Esta jornada se suma a otras entregas similares realizadas durante la temporada navideña en distintas regiones, entre las que se destaca la realizada en Santiago, el 23 de diciembre, por el gran alcance e impacto.

La iniciativa, impulsada por la presidenta del Voluntariado Banreservas, Carmen Quijano de Aguilera, reunió a las familias en un espacio de encuentro, que reafirma el compromiso con el bienestar y la cercanía.

“A través de estas acciones buscamos generar experiencias que promuevan la convivencia, la cercanía y los valores”, dijo.