La Barranquita: por qué el Ministerio Público apeló la medida de coerción

El procurador adjunto y director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, anunció la apelación de las medidas de coerción impuestas a siete agentes de la Policía Nacional vinculados al caso La Barranquita, donde cinco ciudadanos fueron asesinados en circunstancias que el Ministerio Público califica como “ejecución extrajudicial”.

Camacho expresó que la decisión del tribunal de primera instancia, que otorgó libertad bajo garantía económica y presentación periódica, no se corresponde con la gravedad de los hechos. “Esperamos que la Corte de Apelación revoque esa medida y disponga prisión preventiva para todos los implicados. Todos participaron, todos deben recibir la misma sanción”, afirmó.

El Ministerio Público sostiene que existen evidencias suficientes que vinculan de manera conjunta a los siete agentes en el crimen ocurrido en el sector La Barranquita, en Santiago. La apelación busca revertir la decisión del Juzgado de Atención Permanente, que consideró que no había riesgo de fuga ni obstrucción del proceso.

La audiencia para conocer el recurso fue aplazada para el 16 de enero de 2026, a fin de que los abogados defensores puedan revisar formalmente el expediente.