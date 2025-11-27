Bautista: "Instrucción del Gobierno es que la Navidad llegue a todos"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, encabezó este jueves un almuerzo navideño en Cristo Rey, marcando el inicio formal de las festividades que el Gobierno desarrolla en todo el país. En el acto, celebrado en el Club Huellas del Siglo, resaltó que estas actividades responden a la orientación del presidente Luis Abinader de acompañar a las familias dominicanas durante esta temporada.

Bautista afirmó que el presidente Abinader ha instruido que “la Navidad llegue a cada hogar”, y que las acciones implementadas buscan brindar alivio, cercanía y seguridad a la población. Informó que desde hoy inició la entrega del Bono Navideño de RD$1,500 a más de dos millones de personas, junto a la distribución masiva de raciones cocidas y crudas, además de más de 360 almuerzos y cenas navideñas a nivel nacional.

El ministro también anunció que INESPRE desarrollará ferias y rutas alimentarias para llevar productos básicos directamente a las comunidades, y que se habilitará nuevamente la Villa Navidad en Santo Domingo y Santiago, un espacio gratuito para el disfrute familiar. “Gobernar es cuidar de nuestra gente, y esta Navidad será para todos”, expresó Bautista.