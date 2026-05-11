¿En qué se benefician propietarios e inquilinos en RD con la nueva Ley 85-25 de alquileres?

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SANTO DOMINGO. – La nueva Ley 85-25, que regula los contratos de alquileres en la República Dominicana, introduce importantes cambios en los procesos entre propietarios e inquilinos, permitiendo incluso que los dueños de inmuebles puedan notificar atrasos en el pago desde el primer día franco de mora.

Así lo explicó el magistrado Octavio Mata, Juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de la provincia La Altagracia, quien aseguró que la legislación busca agilizar los procesos judiciales y evitar los prolongados conflictos que durante años afectaron tanto a propietarios como a inquilinos.

Según detalló, la nueva normativa establece procedimientos más rápidos en casos de incumplimiento de pago y fija plazos específicos para que los tribunales conozcan las demandas relacionadas con alquileres.

“Cuando se trata de incumplimiento por falta de pago, lo que corresponde es intimar al inquilino mediante acto de alguacil en un plazo no mayor de diez días francos. Incluso puede hacerse desde un día franco de atraso”, explicó Mata.

El jurista indicó que uno de los principales objetivos de la ley es evitar que los procesos de desalojo permanezcan durante años en los tribunales, como ocurría bajo la antigua legislación.

Procesos más rápidos

La Ley 85-25 también obliga a que las audiencias relacionadas con conflictos de alquiler sean conocidas en tiempos más breves.

De acuerdo con el magistrado, la fijación de audiencia deberá realizarse en menos de 30 días y el conocimiento del proceso no podrá extenderse más de cinco días, lo que representa un cambio significativo frente a la lentitud judicial que tradicionalmente caracterizaba este tipo de casos.

Fin del “2 más 1”

Otro de los cambios destacados es la eliminación del conocido requisito de “2 más 1”, práctica común en los contratos de alquiler donde el inquilino debía entregar dos depósitos y un mes adelantado.

Aunque explicó que ahora algunos costos podrían ser compartidos entre ambas partes, sostuvo que la nueva ley busca equilibrar las cargas económicas entre propietarios e inquilinos.

Desalojos pueden detenerse si se paga la deuda

El experto también resaltó como uno de los avances más importantes que, una vez emitida una sentencia de desalojo, el proceso puede detenerse si el inquilino paga la totalidad de la deuda pendiente.

“Ese es uno de los grandes avances de esta ley”, afirmó Mata, al señalar que la medida busca proteger el derecho a la vivienda sin dejar de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La nueva legislación procura modernizar el sistema de alquileres en el país, ofreciendo mayor seguridad jurídica, rapidez procesal y mecanismos más equilibrados para propietarios e inquilinos.