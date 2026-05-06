Qué beneficios reciben las familias más vulnerables a través de Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La directora de Supérate, Mayira Jiménez, presentó el plan del gobierno para enfrentar la pobreza extrema y garantizar protección social integral. Explicó que más de 1.4 millones de familias reciben subsidios como Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz, además de apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en situación de violencia.

Jiménez subrayó en el programa El Gobierno de la Mañana de Z 101, que el programa no se limita a transferencias monetarias: incluye acompañamiento sociofamiliar, capacitación para empleo y emprendimiento, y políticas de cuidados. También destacó la creación de un sistema único de beneficiarios que permite focalizar los subsidios en los hogares más pobres, garantizando transparencia y trazabilidad.

El plan contempla respuestas rápidas ante emergencias climáticas, como bonos de RD$7,000 para familias afectadas por inundaciones, y proyectos de vivienda digna que sustituyen pisos de tierra por cemento.