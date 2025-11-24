BHD reconoce mujeres con legado impactan sociedad

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

En una ceremonia que contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, el Banco BHD celebró la décima edición del premio Mujeres que Cambian el Mundo 2025.

Resultó ganadora del primer lugar la activista comunitaria Nellys Margarita Heredia Agramonte, por su liderazgo en la creación de asociaciones de mujeres en la región sur del país, logrando un impacto multisectorial en temas de género, medioambiente y educación.

Los dos segundos lugares fueron otorgados a Arisleyda Beard de Burgos, por su entrega en la promoción del arte y la cultura en Puerto Plata y a la doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, que bajo su liderazgo ese centro ha logrado los más altos estándares de calidad y una asistencia humanizada.

Teniendo como escenario la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, recibieron homenajes especiales Delba Josefina Suero y Herminia del Pilar Perelló (Judith), por sus aportes a la salud y al servicio social en favor de poblaciones vulnerables.

En tanto, a la educadora Norma Isabel Almonte Victoria se le otorgó un reconocimiento póstumo por su contribución a la inclusión y educación para personas con discapacidad auditiva en la región norte.

Durante el emotivo acto, fueron premiadas también Cándida Mercedes Castillo Reyes (Mechy), sor Janely Mercedes Paulino Madera, Norka Margarita Díaz Velázquez, María Estefani Zapata Mejía y Xenia Anacaona Gell de Álvarez.

Compromiso social

El encuentro estuvo encabezado por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD; Steven Puig, presidente del Banco BHD y Josefina Navarro, vicepresidenta senior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de la entidad financiera.

Molina Achécar reconoció la contribución social de estas mujeres que han dejado huellas en sus comunidades y el país. “En el Centro Financiero BHD creemos que el progreso verdadero no se mide solo en términos económicos, también en progreso humano. Por eso, este premio es una celebración que nos llena de orgullo y esperanza. Es una invitación a reflexionar sobre el papel que todos tenemos en la construcción de una cultura país que impulse una mejor sociedad”.

En su intervención, el presidente de la entidad bancaria resaltó el impacto del premio a lo largo de una década.

Expresó que la premiación es el brazo social de la estrategia de género que implementa el banco desde el 2015.

“En estas diez ediciones, hemos acompañado a más de cien mujeres con nuestro programa de asesoría y acompañamiento, con recursos que han beneficiado a más de 430 familias. Hoy vemos cómo el premio ha generado redes de solidaridad, fortaleciendo proyectos comunitarios sostenibles en áreas rurales y urbanas en nuestro país”, expresó Puig.

Jurado

El jurado del premio estuvo conformado por el periodista Huchi Lora, María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes; Óscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy; Soledad Álvarez, filóloga y poeta; el reverendo padre Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) y Steven Puig, presidente del BHD. La ceremonia será transmitida el domingo 30 del mes en curso, a las 9:00 de la noche, por Color Visión, canal 9.