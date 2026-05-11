BID investigará queja comunitaria por proyecto energético

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El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (Mici), del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), vendrá al país para investigar la queja interpuesta por comunitarios y organizaciones ambientalistas sobre el proyecto Manzanillo Bay Energy, en Manzanillo, provincia Montecristi, informaron en un comunicado de prensa el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma).

Las organizaciones anunciaron que este martes, 12 de mayo, una delegación del MICI, presidida por Andrea Repetto Vargas, directora del organismo y acompañada por Gastón Ain, coordinador de la Fase de Resolución de Disputas, por Amanda Beaujon, especialista de la Fase de Verificación de Observancia, entre otros, se encontrarán en Manzanillo, municipio Pepillo Salcedo, de la provincia Montecristi, con una delegación conformada por comunitarios y dirigentes del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático y del Iinsaproma.

Comunicaron que la delegación comunitaria y ambientalistas estará presidida por Euren Cuevas Medina, director ejecutivo de Insaproma, y por Enrique de León, vocero de la entidad de lucha contra el cambio climático, en calidad de asesores junto al Centro de Información Bancaria y la Red Gran Caribe Libre de Fósiles.

Los comunitarios y ambientalistas explicaron que la queja que interpusieron demanda que el proyecto que financia la división BID Invest de dos súper plantas eléctricas a a gas natural licuado, con capacidad de 860 megavatios, sea reubicado fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa.