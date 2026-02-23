¿El blackout afecta las operaciones aéreas en el Aeropuerto de Las Américas?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El apagón que desde tempranas horas de este lunes afecta a gran parte de la República Dominicana no ha impactado las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) Dr. José Francisco Peña Gómez.

Así lo aseguró Luis López, vocero de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), quien explicó que actualmente la terminal opera con su planta eléctrica de emergencia, lo que ha permitido mantener la continuidad de los vuelos y de los servicios aeroportuarios sin interrupciones.

“Sí, todo normal. Operamos con las plantas de emergencia”, manifestó López al ser preguntado al respecto por periodistas del periódico Hoy.

Sobre el apagón

Según informó la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el apagón masivo se debe a una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

A través de un comunicado, la entidad indicó que desde el primer momento del evento fueron activados los protocolos de emergencia y estabilización del sistema.

“Nuestros equipos técnicos, en coordinación con el Organismo Coordinador, las empresas distribuidoras y de generación, se encuentran trabajando de manera continua para la recuperación progresiva y segura del servicio”, aseguró ETED.

Agregó que actualmente se ejecutan las maniobras operativas correspondientes para restablecer la operación del sistema conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de situaciones.

“La prioridad institucional es garantizar una reposición ordenada que preserve la estabilidad del sistema eléctrico nacional y reduzca riesgos asociados a reconexiones no controladas”, enfatizó.

La ETED, además, garantizó que estará ofreciendo actualizaciones oficiales a medida que se consolide la información técnica disponible.

“Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de nuestros canales oficiales”, dijo.