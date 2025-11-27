Blackout: Fallo interno en Punta Catalina 2 fue el golpe final que apagó el país

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Un fallo interno de Punta Catalina 2 fue la gota que derramó el vaso en el apagón nacional que dejó en oscuridad a República Dominicana el pasado 11 de noviembre.

El informe elaborado por el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) detalla que la salida de la unidad, registrada a la 1:25 de la tarde, se produjo por “eventos críticos internos”.

“La salida de la central fue provocada por bajo nivel del domo, lo cual envió disparo al sistema de combustión/suministro de combustible (carbón), que resultó en el disparo secuencial y masivo de los molinos pulverizadores y grupos de quemadores”, detalla el documento.

El apagón generó un caos en República Dominicana.Fuente externa

El informe aclara que, pese a esta desconexión, “esta central tuvo un buen comportamiento durante el primer evento, como lo muestra la Figura 37”.

Sin embargo, agrega que al final, la potencia de la unidad cae al mismo tiempo que la frecuencia, lo que evidencia que la bajada de la frecuencia se produjo precisamente por la salida de Punta Catalina 2, ocurrida a la 1:25:08.

¿Por qué ocurrió el apagón nacional?

El informe establece que la incidencia fue consecuencia de una cadena de eventos sucesivos, cuyo origen se produjo en la subestación de 138 kV de San Pedro de Macorís I, donde se realizó una desconexión manual de una línea que aún estaba energizada.

Este error generó un cortocircuito de alta intensidad que activó de inmediato los sistemas de protección, tal como muestran los registros del SENI.

Como parte de la reacción en cascada, varias líneas cercanas se desconectaron para aislar la falla. Esto provocó que la generación del Este -unos 575 MW- quedara separada del resto del sistema, creando un desbalance entre oferta y demanda.

Las plantas de gran capacidad terminaron disparándose automáticamente para protegerse, conforme a sus esquemas internos de seguridad y control.