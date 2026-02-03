Bloque de Asociaciones exige rescatar institucionalidad del Colegio de Abogados en crisis

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Bloque de Asociaciones por la Institucionalidad del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) alertó a la comunidad jurídica nacional sobre la grave crisis institucional que, según afirman, afecta al gremio desde hace más de dos años, tras los cuestionamientos surgidos en las últimas elecciones de sus autoridades.

En declaraciones públicas ofrecidas con motivo del Día Nacional del Abogado, las organizaciones advirtieron que el prolongado vacío de autoridad en el CARD debilita la representación de los profesionales del Derecho, erosiona la confianza pública y compromete el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley núm. 3-19, que rige el Colegio de Abogados.

“La abogacía dominicana no puede seguir rehén de una crisis de legitimidad que mantiene paralizado al Colegio de Abogados y debilita su rol institucional dentro del sistema de justicia”, expresaron Jacobo Colón y Evaristi Jiménez, voceros del Bloque.

El Bloque sostuvo que las reiteradas crisis del gremio tienen como causa principal la falta de transparencia e independencia en los procesos electorales internos, situación que consideran hace impostergable una salida institucional, democrática y consensuada.

Como parte de sus propuestas, plantearon la conformación de una Comisión de Notables integrada por representantes del Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y de la abogacía organizada. El objetivo de esta comisión sería facilitar un consenso que permita la elección de una Comisión Electoral idónea y la celebración de elecciones transparentes, conforme a lo establecido en la Ley 3-19.

Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a toda la abogacía nacional a asumir un rol activo en la recuperación de la institucionalidad del CARD. Además, advirtieron que se mantendrán vigilantes ante cualquier uso indebido de los fondos que pertenecen al gremio, incluyendo más de 300 millones de pesos actualmente retenidos como resultado de embargos en manos de entidades públicas y bancarias.

El Bloque está integrado por la Asociación de Abogados de Santo Domingo Este (ADAMUSDE), Corriente Jurídica Unión y Solidaridad, Movimiento por el Rescate del Colegio de Abogados (MORECA), Abogados Unidos RD, Asociación de Abogados de Pedro Brand, Asociación de Abogados Cristianos Luz en Medio de Tinieblas, Unión Nacional Independiente por la Dignidad del Abogado Dominicano y el Foro Nacional de Abogados (FONA).