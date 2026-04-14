Qué es una bomba de aire frío, el fenómeno que afectó este lunes el Gran Santo Domingo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La tarde del lunes, el cielo sobre el Gran Santo Domingo cambió en cuestión de minutos: fuertes lluvias, ráfagas de viento y granizo sorprendieron a la población.

¿El responsable? una bomba de aire frío, un fenómeno poco frecuente en esta temporada, ya que suele ser más seco.

Pero ¿qué es una bomba de aire frío y por qué se le llama así?

El meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cristopher Florian, explicó al periódico HOY que el término surge por la apariencia de las nubes asociadas a este fenómeno.

Meteorólogo Cristopher FlorianFoto cedida al periódico HOY

Detalló que las nubes cumulonimbus -de gran desarrollo vertical y grosor- pueden asemejarse a la forma de una nube tras una explosión, lo que ha llevado a utilizar la expresión “bomba de aire frío”.

¿Qué provoca?

Según el especialista, este fenómeno puede generar vientos intensos, incluso con características huracanadas que superan los 119 kilómetros por hora, además de lluvias fuertes y granizadas.

En este caso, las condiciones estuvieron asociadas a una vaguada presente en varios niveles de la troposfera, lo que favoreció la formación de estas tormentas.

¿Por qué se forma?

Más temprano, la directora del Indomet, Gloria Ceballos, explicó que uno de los factores clave ha sido la interacción entre aire frío en niveles altos de la atmósfera y temperaturas cálidas en la superficie.

Este contraste, especialmente sobre el mar Caribe -con valores cercanos a los 27 grados Celsius, propios de meses más avanzados- crea las condiciones ideales para fenómenos intensos como el registrado en el Gran Santo Domingo.