Bomberos: unos cinco heridos dejó explosión en torre residencial en Villa Marina

Al menos cinco personas resultaron heridas por la explosión registrada la noche de este miércoles en la torre residencial Intempo, ubicada en la calle H del sector Villa Marina, en el Distrito Nacional.

Así lo adelantó el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el general José Luis Frómeta Herasme. Añadió que los afectados, entre ellos un chino, fueron trasladados a varios centros de salud.

Hasta el momento se desconoce las razones que provocaron el siniestro, que causó, además, un incendio en el segundo nivel de la edificación.

Herasme dijo que las personas que se encontraban en el edificio fueron evacuadas. La edificación tiene "muchas paredes comprometidas en el segundo nivel", señaló el jefe de los bomberos.

En ese sentido, recomendaron clausurar el edificio para dar parte a los peritos que harán la investigación.

Las ondas expansivas llegaron las residencias ubicadas a varias cuadras de donde se originó la explosión, según vecinos en Villa Marina, quienes dijeron al periódico Hoy que el edificio de apartamentos donde sucedió el hecho, de nombre Intempo, "tiene poco tiempo que lo hicieron".