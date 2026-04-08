Bray Vargas sobre Jet Set: “Ni culpables ni respuestas: el país sigue esperando justicia”

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Al conmemorarse un año de la tragedia de Jet Set, el diputado Bray Vargas aseguró que el pasado 8 de abril la República Dominicana “no solo lloró, sino que ha quedado tristemente marcada para siempre”, mientras hemos sido testigos de cómo, a través de estos doce meses, se desploma la esperanza y el sustento de muchas de las familias afectadas.

El legislador durante su participación en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, cuestionó la actuación del sistema de justicia, señalando que “si el responsable de esta tragedia hubiese sido un infeliz o un ciudadano común sin recursos ni reconocimiento público, ya se habría obtenido una condenada”.

“Cada una de las familias afectadas que perdieron un ser querido, así como los sobrevivientes, muchos de los cuales han quedado con lesiones físicas de por vida, que algunos no tienen ni recursos para costear los tratamientos médicos, tienen todo este tiempo viendo desfilar a sus verdugos, pasearse con elegantes trajes ante un sistema de justicia que le ha costado llegar a un juicio de fondo”, expresó Vargas.

Bray Vargas sobre caso Jet Set

El congresista señaló que, en el país “los casos no se resuelven, se enfrían, se archivan y se entierran en el silencio institucional”, al tiempo que recordó varios casos de desapariciones de personas que trascurrido el tiempo, siguen sin respuesta, poniendo de ejemplo a Roldany Calderón, Brianna Genao, Isaías Develsio y la estudiante extranjera de 20 años de edad, Sudiksha Konanki, asegurando que cada silencio de las autoridades se convierte en una deuda del Estado.

“Hoy no basta con luto ni discursos. Toca preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente o si también estamos permitiendo que el silencio gane, porque cuando un caso no se resuelve, es una herida que el Estado decide no sanar. Y un país que se acostumbra al silencio, empieza a perder su alma”, concluyó.

Este miércoles 8 de abril se cumple un año del trágico incidente de la reconocida discoteca Jet Set, en donde el colapso del techo provocó la muerte de 236 personas y otras 180 resultaron heridas.